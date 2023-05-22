Житель Башкирии нашел в огороде гранату времен Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба Росгвардии по Башкирии

Житель Чишминского района Башкирии вызвал сотрудников ОМОН Росгвардии по Башкирии, после того как нашел в огороде гранату.

В минувшие выходные житель села Бахчи Чишминского района республики сообщил в экстренные службы, что нашел у себя в огороде гранату. Мужчина копал землю и наткнулся на опасный снаряд. Прибывшие на место сотрудники ОМОН Росгвардии по Башкирии провели обследование и выяснили, что это ручная граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ведомства.

Как пояснили в Росгвардии по Башкирии, специалисты группы разминирования вывезли снаряд в безопасное место и уничтожили гранату. В ведомстве напоминают, что при обнаружении предметов, похожих на снаряд, мину или гранату, к ним нельзя приближаться и следует незамедлительно сообщить о находке в правоохранительные органы.