Хабиров раскритиковал три района Башкирии за отсутствие пляжей

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Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал Куюргазинский, Мишкинский и Федоровский районы за отсутствие оборудованных для купания пляжей. Он сделал замечание муниципалитетам во время оперативного совещания в местном правительстве 22 мая.

– Я не очень пойму, Куюргазинский, Мишкинский и Федоровский районы почему не планируют [оборудовать пляжи]. Так не пойдет дело. Это чисто полномочия муниципалитетов. Там небольшие объемы работ надо сделать, лучше почистить дно, конечно, песка насыпать, может быть, спасателя поставить. Отработайте, пожалуйста, – сказал руководитель региона.

По данным председателя Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарита Гумерова, в этом летнем сезоне планируется открыть 148 пляжей в 59 районах и городах республики (117 уже подготовлены). Глава экстренного ведомства добавил, что за последние четыре года число пляжей в регионе удвоилось. «Мы занимаем уже третий год подряд первое место в Приволжском округе», добавил Гумеров.