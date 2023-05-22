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НовостиОбщество22 мая 2023 16:35

Температура воздуха в третьей декаде мая в Башкирии будет на 4-5° выше нормы

Столбики термометров вплотную приблизятся к 30-градусной отметке
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Среднесуточная температура воздуха в третьей декаде мая на территории Башкирии будет выше нормы на 4-5 градусов

Среднесуточная температура воздуха в третьей декаде мая на территории Башкирии будет выше нормы на 4-5 градусов

Фото: Иван МАКЕЕВ

Среднесуточная температура воздуха в третьей декаде мая на территории Башкирии будет выше нормы на 4-5 градусов. Об этом сообщил местный Гидрометцентр.

– После прохладной второй декады мая с ночными заморозками в воздухе и на поверхности почвы в республику приходит летнее тепло, – отметили специалисты.

По данным синоптиков, на текущей рабочей неделе с распространением воздушных масс с южных широт температура будет повышаться ночью до +9, +14° (в горных районах до +3, +8°), а днем до +24, +29°.

При повышенном фоне атмосферного давления дождей не ожидается. Как отметили в ведомстве, такие погодные условия вновь ухудшат пожароопасную обстановку в республике.