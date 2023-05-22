Центру допризывной подготовки Башкирии присвоили имя погибшего в СВО Алмаза Сафина

фото: vk.com // Дамир Мустафин

Центру патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Башкирии присвоили имя погибшего в специальной военной операции героя России Алмаза Сафина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр местного правительства Андрей Назаров. Документ был опубликован на официальном сайте правовой информации 22 мая.

– Принять к сведению, что финансирование мероприятий, связанных с присвоением имени Героя Российской Федерации Сафина Алмаза Минигалеевича государственному бюджетному учреждению «Центр патриотического воспитания и допризывной подготов1си молодежи Республики Башкортостан», осуществляется за счет собственных средств учреждения, – говорится в постановлении.

Контроль за его исполнением возложен на первого вице-премьера башкирского правительства Рустама Муратова.

Как ранее рассказал KP.RU, в прошлом Алмаз Сафин участвовал в операции в Сирии. Военнослужащим в зоне СВО он был с 30 сентября. Старшина погиб в бою за Кременную, получив тяжелое ранение. Он командовал парашютно-десантным взводом. Дома у него остались трое несовершеннолетних детей. Прощания с Сафиным состоялось 23 января в селе Раевском Альшеевского района. Ему посмертно присвоили звание героя России.