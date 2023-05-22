Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 мая 2023 12:01

23 мая в Башкирии ожидаются перепады температуры от +4 до +28 градусов

В республике прогнозируется солнечная погода
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
После относительной прохладной второй декады мая в Башкирии установилась летняя погода

После относительной прохладной второй декады мая в Башкирии установилась летняя погода

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После относительной прохладной второй декады мая в Башкирии установилась летняя погода – завтра, во вторник 23 числа, в республике ожидается жара до +28 градусов. Такой прогноз дал местный Гидрометцентр.

В регионе будет стоять солнечная погода с переменной облачностью. Дождей не предвидится. Ветер будет юго-восточный, умеренный. В светлое время суток он может усилиться до порывистого.

Температура воздуха ночью понизится до +9, +14° (местами подморозит до +4°). Жнем столбики термометров покажут +23, +28°.