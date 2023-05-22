23 мая в Башкирии ожидаются перепады температуры от +4 до +28 градусов

После относительной прохладной второй декады мая в Башкирии установилась летняя погода Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После относительной прохладной второй декады мая в Башкирии установилась летняя погода – завтра, во вторник 23 числа, в республике ожидается жара до +28 градусов. Такой прогноз дал местный Гидрометцентр.

В регионе будет стоять солнечная погода с переменной облачностью. Дождей не предвидится. Ветер будет юго-восточный, умеренный. В светлое время суток он может усилиться до порывистого.

Температура воздуха ночью понизится до +9, +14° (местами подморозит до +4°). Жнем столбики термометров покажут +23, +28°.