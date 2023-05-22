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НовостиОбщество22 мая 2023 11:29

На модернизацию Уфимской детской железной дороги в парке Якутова направят 1,8 млрд рублей

Строительные работы запланированы на 2024-2025 годы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Уфимская Детская Железная Дорога

фото: vk.com // Уфимская Детская Железная Дорога

На модернизацию Уфимской детской железной дороги в парке имени Якутова направят 1,8 млрд рублей. Об этом на оперативном совещании в башкирском правительстве 22 мая сообщил исполняющий обязанности министра транспорта республики Руслан Гарипов.

– В 2023-2024 годах планируется приступить к разработке проектно-сметной документации, в 2024-2025 годах совместно с РЖД – выполнить строительно-монтажные работы по модернизации детской железной дороги и парка в целом. Администрация Уфы сейчас принимается соответствующие нормативные документы, – рассказал чиновник.

После доклада руководителя Минтранса глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что парк Якутова «требует внимание». Он поручил переговорить с заведующими общественного пространства и начинать готовить документы по его благоустройству.