На модернизацию Уфимской детской железной дороги в парке Якутова направят 1,8 млрд рублей

фото: vk.com // Уфимская Детская Железная Дорога

На модернизацию Уфимской детской железной дороги в парке имени Якутова направят 1,8 млрд рублей. Об этом на оперативном совещании в башкирском правительстве 22 мая сообщил исполняющий обязанности министра транспорта республики Руслан Гарипов.

– В 2023-2024 годах планируется приступить к разработке проектно-сметной документации, в 2024-2025 годах совместно с РЖД – выполнить строительно-монтажные работы по модернизации детской железной дороги и парка в целом. Администрация Уфы сейчас принимается соответствующие нормативные документы, – рассказал чиновник.

После доклада руководителя Минтранса глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что парк Якутова «требует внимание». Он поручил переговорить с заведующими общественного пространства и начинать готовить документы по его благоустройству.