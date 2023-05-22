31 мая в Уфе откроется региональное отделение Фонда поддержки участников СВО

фото: Telegram // Максим Забелин

31 мая в Уфе откроется региональное отделение Фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», который был создан по поручению президента России. Республиканский филиал будет организован в центре социальной поддержки населения на Мингажева, 107. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин.

По словам чиновника, работу отделения будут курировать 40 социальных координаторов из числа общественников. Они прошли обучения в Казани. Сотрудники Фонда помогут решить вопросы и проблемы медицинской помощи, обеспечения инвалидов СВО средствами реабилитации и протезами, а также будут оказывать специализированные психолого-терапевтические консультации.