В Башкирии осудили экс-директора «ЕТЗК» за хищение 520 млн рублей дольщиков

В башкирском городе Стерлитамаке вынесли приговор экс-директору «Единой торгово-закупочной компании» по обвинению в хищении средств дольщиков на общую сумму в 520 млн рублей

В башкирском городе Стерлитамаке вынесли приговор бывшему директору «Единой торгово-закупочной компании» по обвинению в хищении средств дольщиков на общую сумму в 520 млн рублей. Экс-руководитель фирмы проходил фигурантом по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Об этом 22 мая сообщила региональная прокуратура.

В суде было установлено, что мужчина вместе со своими компаньонами с 2012 по 2016 год похитил у граждан и банковских организаций деньги, предназначенные для строительства многоквартирных домов. Фирма привлекала средства дольщиков на строительство жилых комплексов, устанавливала цены ниже рыночных и гарантировала сдачу объектов в срок. Также руководство «ЕТЗК» занималось двойной продажей строящегося жилья.

– Кроме того, злоумышленники открыли в нескольких банках кредитные линии для подконтрольных им фирм под залог строящихся объектов, несмотря на то, что квартиры в них уже были реализованы гражданам, – передали в надзорном ведомстве. – Ущерб от указанных финансовых махинаций превысил 520 млн рублей.

Подсудимый не признал вину в преступлениях (в 2022 году против его подельников был вынесен обвинительный приговор). Мужчине назначили девять лет лишения свободы в колонии общего режима.