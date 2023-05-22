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НовостиОбщество22 мая 2023 9:44

Подземный переход на железнодорожном вокзале в Уфе откроют в 2024 году

На его организацию город потратит 34 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Подземный переход на железнодорожном вокзале в Уфе должен быть открыт в 2024 году. Соответствующее поручение мэру Ратмиру Мавлиеву дал глава Башкирии Радий Хабиров.

– На сегодняшний день переход организован по верхнему переоходу, – сказал сити-менеджер. – На следующий год, если вы дадите нам время, 34 млн рублей мы запланировали включить в бюджет [на организацию подземного перехода]. Там изоляция плохая, много работы достаточно.

В ответ на слова Мавлиева Хабиров сказал, что «в следующем году Уфа должна отчитаться о вводе» перехода в эксплуатацию.