Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии летом будут работать 384 аттракциона. Об этом в ходе своего доклада на оперативном совещании в правительстве рассказал начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Башкирии Урал Искандаров. По его словам, всего в республике есть 504 аттракциона, которые поставлены на государственный учет. В это число входят и 109 зимних горок, которые с 2019 года также относятся к аттракционам и нуждаются в обязательной регистрации и сертификации. Также на время различных мероприятий некоторые аттракционы привозят в Башкирию из соседних регионов.

Также Урал Искандаров отметил, что к летнему сезону предлагалось открыть 395 аттракционов – их обследовали эксперты из 7 лабораторий, однако, по итогам обследований к эксплуатации были допущены только допущены 384 аттракциона (97% от общего числа).

- Причины недопуска остальных – неисправности в системе управления, нарушения условий межсезонного хранения, истекшие сроки эксплуатации, - пояснил чиновник.