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НовостиПроисшествия22 мая 2023 8:47

В ДТП в Башкирии погибла женщина без прав, которую пьяный муж посадил за руль

Смертельная авария случилась в Кигинском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В ДТП в Кигинском районе Башкирии погибла женщина без водительских прав, которую пьяный муж посадил за руль своей машины. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась в девятом часу вечера 21 мая. На 46-м километре трассы Большеустьикинское-Юнусово-Юсупово-Душанбеково 51-летняя местная жительница на Lada Priora не справилась с управлением, после чего машина вылетела в кювет и опрокинулась. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

– Известно, что муж с женой после застолья направлялись домой. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, посадил за руль транспортного средства свою супругу, которая не имела водительских прав. Со слов мужчины она находилась в трезвом состоянии, – озвучили подробности инцидента в Госавтоинспекции.

По факту смертельного ДТП сейчас проводится разбирательство.