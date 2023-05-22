ФСБ объявила предостережение жителю Уфы за намерение вступить в ВСУ

фото: ФСБ РБ

Федеральный служба безопасности Башкирии объявила предостережение 38-летнему жителю Уфы за намерение вступить в вооруженные силы Украины. Мужчину предупредили об уголовной ответственности за государственную измену. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба ФСБ.

– Установлено, что злоумышленник в период с сентября 2022 года по настоящее время имел намерение перейти на сторону вооруженных сил Украины с целью участия в боевых действиях против Российской Федерации, – говорится в релизе ведомства.

В целях недопущения совершения преступления уфимца предупредили о недопустимости реализации своих намерений и угрозе уголовной ответственности в случае продолжения указанных действий.