Башкирия в 2023 году потратит на ремонт 753 подъездов 744,4 млн рублей

фото: vk.com // Радий Хабиров

Башкирия в текущем году по республиканской программе потратит на ремонт 753 подъездов 274 многоквартирных домов в 20 муниципалитетах 744,4 млн рублей. Работы сейчас уже идут в 272 подъездах 107 МКД. Об этом в своих соцсетях 22 мая сообщил глава региона Радий Хабиров.

Он напомнил, что в рамках программы в подъездах меняют старые окна на новые пластиковые, устанавливают почтовые ящики, тамбурную дверь и укладывают плитку на первом этаже. Цвет стен парадных жители выбирают сами. Они же участвуют в приемке работ: акт не будет подписан, пока подрядчик не устранит выявленные замечания.