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НовостиОбщество22 мая 2023 5:53

Парламент Башкирии намерен учредить новое почетное звание

Его будут вручать ремесленникам
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Парламент Башкирии намерен учредить почетное республиканское звание «Заслуженный мастер народных художественных промыслов»

Парламент Башкирии намерен учредить почетное республиканское звание «Заслуженный мастер народных художественных промыслов»

Фото: Рустем АХУНОВ

Парламент Башкирии намерен учредить почетное республиканское звание «Заслуженный мастер народных художественных промыслов». Соответствующий законопроект депутаты рассмотрят в первом чтении в четверг, 25 мая. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, новое звание будет присуждаться за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд в отрасли. По его словам, инициатива направлена на сохранение традиционных ремесел, которые для Башкирии являются часть материальную культуры и национальным богатством.

– Изделия, которые изготавливаются руками мастеров по технологиям, передаваемым из поколения в поколение, – это даже больше искусство, чем производство, поэтому отрасль требует особого, бережного подхода, – сказал парламентарий.

Он заключил, что учреждение почетного звания поспособствует популяризации народных художественных промыслов и развитию ремесленничества в регионе.