Парламент Башкирии намерен учредить новое почетное звание

Парламент Башкирии намерен учредить почетное республиканское звание «Заслуженный мастер народных художественных промыслов» Фото: Рустем АХУНОВ

Парламент Башкирии намерен учредить почетное республиканское звание «Заслуженный мастер народных художественных промыслов». Соответствующий законопроект депутаты рассмотрят в первом чтении в четверг, 25 мая. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, новое звание будет присуждаться за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд в отрасли. По его словам, инициатива направлена на сохранение традиционных ремесел, которые для Башкирии являются часть материальную культуры и национальным богатством.

– Изделия, которые изготавливаются руками мастеров по технологиям, передаваемым из поколения в поколение, – это даже больше искусство, чем производство, поэтому отрасль требует особого, бережного подхода, – сказал парламентарий.

Он заключил, что учреждение почетного звания поспособствует популяризации народных художественных промыслов и развитию ремесленничества в регионе.