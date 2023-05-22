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НовостиПроисшествия22 мая 2023 5:41

В Уфе водитель Skoda Octavia сбил 9-летнюю девочку на парковке гипермаркета

Школьница получила ушибы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД Уфы

фото: ГИБДД Уфы

В Уфе водитель легковушки сбил 9-летнюю девочку на парковке гипермаркета возле торгового центра «Мега» на улице Рубежной, 172. ДТП произошло в минувшую субботу, 20 мая, около девяти часов вечера. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция.

В ведомстве рассказали, что наезд на школьницу совершил 30-летний мужчина за рулем Skoda Octavia. В момент столкновения он ехал по внутренней парковке.

Несовершеннолетняя получила ушибы. По факту случившегося сейчас ведется административное расследование.