В Уфе водитель Skoda Octavia сбил 9-летнюю девочку на парковке гипермаркета

фото: ГИБДД Уфы

В Уфе водитель легковушки сбил 9-летнюю девочку на парковке гипермаркета возле торгового центра «Мега» на улице Рубежной, 172. ДТП произошло в минувшую субботу, 20 мая, около девяти часов вечера. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция.

В ведомстве рассказали, что наезд на школьницу совершил 30-летний мужчина за рулем Skoda Octavia. В момент столкновения он ехал по внутренней парковке.

Несовершеннолетняя получила ушибы. По факту случившегося сейчас ведется административное расследование.