При пожаре в бревенчатом доме в Башкирии погиб 38-летний мужчина

фото: МЧС РБ

Ночью 22 мая при пожаре в бревенчатом доме в Альшеевском районе Башкирии погиб 38-летний мужчина. Инцидент произошел в селе Раевский на улице Фролова. Об этом сообщило региональное МЧС.

– По прибытии [пожарных] горело помещение на первом этаже в двухэтажном бревенчатом строение размером 3х7 метра. В течение 30 минут открытое горения было ликвидировано, – передали в ведомстве.

До того, как на место происшествия приехали спасатели, из здания эвакуировались три человека. В ходе разбора пожара сотрудники МЧС обнаружили погибшего мужчину 1985 года рождения.

Причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняют следственно-оперативная группа и дознаватель.