В Уфе проведут массовые проверки счетчиков

Уфимцев ждет проверка счетчиков горячей воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания БашРТС проведет в Уфе с 22 по 31 мая массовые проверки счетчиков.

Летом коммунальщики проводят не только ремонтные и восстановительные работы, связанные с отключением горячей воды. Поставщики коммунальных услуг также проводят проверку всей сопутствующей инфраструктуры, включая счетчики.

В компании БашРТС сообщили, что с 22 мая и до конца месяца в Уфе будут проходить массовые проверки счетчиков. Коммунальщики проверят состояние приборов учета, снимут показания и проверят их на факт вмешательства со стороны потребителей. Эта процедура бесплатная.

Проверяющие обязаны будут предъявить документы с подписью и печатью организации «Городская абонентская служба», также заявку от БашРТС с указанием списка домов, где проводится проверка.