Смутьяна сначала доставили в отдел полиции, а после передали медикам

В Уфе заметили голого мужчину, разгуливающего по улице. В местных соцсетях уточняется, что из одежды на молодом человеке была всего лишь ветровка, накинутая на плечи, а на голове кепка. Сам же нарушитель общественного спокойствия просил у прохожих прикурить. Позже появились сотрудники полиции, которые сопроводили обнаженного мужчину до служебной машины.

Как позже уточнили ИА «Башинформ» в пресс-службе МВД по Башкирии, смутьяна задержали для выяснения обстоятельств.

– Мужчина был доставлен в ближайший отдел полиции, затем передан медработникам, — прокомментировали в ведомстве.