В Башкирии рабочая неделя начнется с аномальной жары

Последняя неделя мая порадует настоящей летней жарой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рабочая неделя в Башкирии начнется с аномальной жары. Синоптики прогнозируют, что средняя температура воздуха днем достигнет +30 градусов. Так, в понедельник, 23 мая, столбики термометров днем поднимутся до +28, а ночью не опустятся ниже +12. Начиная с четверга, дневная температура воздуха начнет подниматься, и к выходным достигнет до +30; +31. При этом небо не омрачится тучами, и никаких дождей, даже кратковременных, в республике не ожидается.

Такая вполне себе летняя погода, судя по прогнозам, продлится вплоть до начала июня, а дожди прольются лишь на следующих выходных. Кстати, первая неделя июня будет относительно прохладной и пасмурной, поэтому переживать из-за палящего зноя и засухи не стоит.