Житель Башкирии после неудачной попытки угона ВАЗа пытался присвоить чужой Mercedes

Фото: Рустем АХУНОВ

Житель Башкирии попытался угнать старый ВАЗ, а когда попытка не увенчалась успехом, попытался присвоить чужой Mercedes. Как рассказали в пресс-службе республиканского МВД, в полицию Белорецкого района обратился местный житель и рассказал, что пока он возился в гараже, с парковки угнали его Mercedes-Benz. Сотрудникам полиции удалось быстро задержать угонщика – им оказался местный ранее судимый 42-летний житель. При этом он поведал правоохранителям необычную историю.

Как оказалось, до хищения иномарки мужчина попытался угнать с местной пилорамы старенький ВАЗ-2112, но тот заглох буквально через пару сотен метров. Тогда раздосадованный мужчина бросил машину и направился к ближайшему гаражному кооперативу, откуда и угнал иномарку. На этой иномарке он доехал до Абзелиловского района, где припарковался на обочине передохнуть, но буквально сразу же был задержан полицейскими.

- В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по статьям «Угон» и «Кража», - добавили в пресс-службе МВД по Башкирии.