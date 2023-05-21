В Башкирии мужчина скончался, сорвавшись со скалы

Пострадавший скончался по пути в больницу на руках у медиков Фото: "КП" Архив

В Башкирии мужчина скончался после падения со скалы. Как сообщает издание «Восход» житель Ишимбайского района решил прогуляться в пещеру Салавата Юлаева, расположенной в скале Калим-ускан, но на самой вершине не удержал равновесие и сорвался вниз. Очевидцы вызвали спасателей и скорую помощь, но пострадавший получил множественные тяжелые травмы и скончался в карете скорой помощи.

В МЧС по Башкирии напоминают, что необходимо пользоваться исключительно проверенными туристическими маршрутами и не подниматься в горы без специальной туристической подготовки и снаряжения, а еще лучше – воспользоваться услугами опытного инструктора.