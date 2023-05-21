В башкирском Нефтекамске простились с рядовым Иваном Шубенковым, погибшим в СВО

Фото: городская администрация Нефтекамска

В Нефтекамске простились с рядовым вооруженных сил РФ Иваном Шубенковым, погибшим во время проведения СВО. Проводить в последний путь героя приехал заместитель Председателя Курултая республики Рустам Ахмадинуров, глава администрации Нефтекамска Эльдар Валидов, а также родственники и друзья погибшего Ивана Шубенкова и неравнодушные горожане.

– Иван Николаевич – простой парень, пошел добровольцем защищать Родину, свое Отечество. Искренне соболезнуем родственникам и товарищам павшего воина. Мы будем поддерживать родных и близких, а память о его нем навсегда останется в истории Нефтекамска, – произнес прощальную речь Эльдар Валидов.

За мужество и героизм, проявленные во время выполнения боевых задач, Ивана Шубенкова наградили посмертно орденом Мужества. Также по традиции гражданская панихида завершилась передачей флага близким родственникам погибшего героя.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким Ивана Шубенкова.