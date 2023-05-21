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НовостиПроисшествия21 мая 2023 11:35

В Башкирии прохожие нашли тело 15-летнего подростка рядом с домом

По предварительным данным школьник мог покончить с собой из-за конфликта с родителями
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Прибывшим медикам оставалось только зафиксировать смерть подростка

Прибывшим медикам оставалось только зафиксировать смерть подростка

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Мелеузе возле подъезда многоэтажного дома прохожие наткнулись на тело 15-летнего подростка. Как сообщает издание «Baza», школьник поссорился со своими родителями из-за того, что те отправляли его в парикмахерскую стричься, а он был категорически против. В итоге подросток вспылил и ушел из дома, а вскоре его родителям сообщили страшную новость.

Также издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что парень на отлично учился в школе, участвовал в различных олимпиадах, а еще у него было много друзей. Родные погибшего подростка до сих пор не могут поверить в происходящее.

В правоохранительных органах также пока никаких комментариев относительно ситуации не поступало.

"КП-Уфа" продолжает следить за развитием событий.