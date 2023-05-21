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НовостиОбщество21 мая 2023 11:09

Подросток из Башкирии едва не лишился пальца из-за тугого кольца

На помощь парнишке пришли спасатели, которые сняли украшение
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: УГЗ по Уфе

Фото: УГЗ по Уфе

Уфимские спасатели помогли мальчику из Нефтекамска, у которого палец застрял в тесном кольце. В итоге конечность начала сильно отекать, но поскольку украшение оказалось из прочного сплава и не слезало самостоятельно. В итоге в родном городе мальчику никто не смог помочь, и его в экстренном порядке перевезли в Уфу. Но и тут медики не смогли сразу снять кольцо, поэтому обратились за помощью к сотрудникам Управления гражданской защиты.

– Для того, чтобы освободить палец от злополучного кольца, спасателям пришлось при помощи гравера дважды перепиливать твердый металл. После завершения всех манипуляций подростка снова передали врачам, - добавили в пресс-службе ведомства.