Коронавирус унес жизнь еще одного пациента из Башкирии

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии от коронавируса скончался еще один пациент, таким образом общее число жертв вируса составляет уже 6060 человек. Также, по данным регионального Минздрава, ковид был зарегистрирован еще у 96 жителей региона, а всего заболевших с начала пандемии насчитывается 367 355 человек. Большая часть больных переносит инфекцию довольно легко и находится на амбулаторном лечении (1271 человек), а вот 127 пациентов (из которых 96 в возрасте старше 60 лет) находятся в стационарах.

Что касается выздоровевших, то всего выписано 359 897 жителей региона, из которых — 106 за последние сутки.