В Башкирии состоялся этно-фестиваль «Кукушкин чай»

Фото: администрация Нуримановского района

20 мая в Нуримановском районе, на Павловском водохранилище прошел этно-фестиваль «Кукушкин чай». Обрядовый праздник, посвященный национальным обычаям, фольклору и культуре, в Башкирии уже проводится в 5 раз и каждый раз собирает много участников и гостей.

Сам по себе праздник «Кукушкин чай» уходит корнями в историю, когда в мае («кукушкином» месяце) проводились различные обряды. Сейчас это просто веселое празднество с различными конкурсами (на «Лучший костюм кукушки», «Лучший танец кукушки», «Лучший рецепт чая кукушки»), играми, песнями и танцами, а также чайной и медовой выставкой. Особенностью праздника стало выступление участников в костюмах кукушки, по итогу которого лучших конкурсантов наградили призами и грамотами.