Главный гаишник Башкирии рассказал, сколько пьяных водителей задержали на выходных

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов рассказал, сколько пьяных водителей удалось задержать за минувшие выходные во время профилактических рейдов. Только в ночь с пятницы на субботу дорожные полицейские предотвратили 109 аварий, которые бы могли произойти по вине нетрезвых автовладельцев. Причем за некоторыми из них даже пришлось устроить погоню.

Например, в Дуванском районе водитель проигнорировал требования полицейских и прибавил газу. А потом и вовсе бросил машину рядом с участком и попытался забежать домой, но был задержан и оформлен сотрудниками ГИБДД. А в Нефтекамске пьяный водитель вел себя неадекватно и гонял по оживленным городским улицам, пытаясь скрыться от погони. Впрочем, и его задержали, оформив протокол об административном нарушении.

– Госавтоинспекция продолжает свою работу в этом направлении, - отметил Владимир Севастьянов.