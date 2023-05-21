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НовостиПроисшествия21 мая 2023 6:43

Житель Башкирии задушил свою сожительницу, отмечая День победы

По решению суда мужчина арестован на время следствия
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Ближайшие 2 месяца сибаец проведет в следственном изоляторе

Ближайшие 2 месяца сибаец проведет в следственном изоляторе

Фото: Архив "КП"

В Сибае местный житель арестован по обвинению в убийстве. Как сообщается в материалах суда, вечером 9 мая мужчина отмечал День победы вместе со своей сожительницей. Однако вскоре празднование переросло в скандал – находясь в состоянии сильного опьянения, сибаец схватил свою подругу за горло и начал ее душить. Убедившись, что женщина не дышит, мужчина отправился дальше искать алкоголь. Уже на следующий день его задержали по подозрению в убийстве, а вскоре предъявили обвинение и по решению суда отправили в следственный изолятор. Сам сибаец свою вину отрицать не стал и чистосердечно во всем признался.

- Постановление в законную силу не вступило, - добавили в пресс-службе суда.