Житель Башкирии задушил свою сожительницу, отмечая День победы

Ближайшие 2 месяца сибаец проведет в следственном изоляторе Фото: Архив "КП"

В Сибае местный житель арестован по обвинению в убийстве. Как сообщается в материалах суда, вечером 9 мая мужчина отмечал День победы вместе со своей сожительницей. Однако вскоре празднование переросло в скандал – находясь в состоянии сильного опьянения, сибаец схватил свою подругу за горло и начал ее душить. Убедившись, что женщина не дышит, мужчина отправился дальше искать алкоголь. Уже на следующий день его задержали по подозрению в убийстве, а вскоре предъявили обвинение и по решению суда отправили в следственный изолятор. Сам сибаец свою вину отрицать не стал и чистосердечно во всем признался.

- Постановление в законную силу не вступило, - добавили в пресс-службе суда.