Спасатели напоминают, что кататься на гидроциклах можно только в плавжилетах Фото: "КП" Архив

В Уфе молодой парень едва не утонул, катаясь на гидроцикле. Как рассказали в Управлении гражданской защиты, все произошло вечером 20 мая напротив пляжа «Ак Яр Нижегородка». 33-летний уфимец решил прокатиться на водном мотоцикле, но не справился с управлением и перевернулся, однако, даже в такой экстренной ситуации не бросил плавсредство и держался за него. К счастью, неподалеку отдыхали двое парней, которые сразу же бросились на помощь и помогли утопающему выбраться на берег, а также вытащили его гидроцикл.

– По словам очевидцев, пострадавший, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. В медпомощи он не нуждался, - добавили в пресс-службе ведомства.