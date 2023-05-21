На следующей неделе в Уфе начнут отключать горячую и холодную воду

О запасах воды лучше позаботиться заранее Фото: Архив "КП"

В Уфе со следующей недели начнут отключать горячую и холодную воду. Соответствующий график плановых отключений уже опубликовал «Уфаводоканал». Первыми на очереди оказались жители Октябрьского и Калининского районов. Например, 22 мая с 10.00 до 22.00 без холодной воды останутся жильцы домов 2, 2/1 и 4 на улице Мушникова. А 23 мая с 10.30 до 17.30 сразу горячее и холодное водоснабжение отключат по адресам: 50 лет СССР, 38, 40, 44, 46, 46/1, 48, 50; Менделеева, 207; Лесной проезд, 12; бульвар Молодежный, 3, 5, 7.

Ранее мы публиковали график отключения горячей и холодной воды в связи с ремонтными работами в 69 домах Уфы.