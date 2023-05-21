Радий Хабиров рассказал об успехах работы осетровой фермы в Башкирии

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Радий Хабиров рассказал об успешной работе единственной в Башкирии осетровой ферме. Производство находится в городе Октябрьском, а организовал его местный житель Владимир Григорьев. Как оказалось, мужчина еще 3 года назад загорелся идеей выращивать рыб, а в мае 2022 составил проект и принес его в городскую администрацию, где проходил «Предпринимательский час» - и работа началась.

На сегодняшний день осетровая ферма занимает земельный участок общей площадью более 5000 «квадратов» и состоит из 4 цехов: инкубационный, мальковый, цех товарной рыбы, а также довольно редкий зимовальный цех, благодаря которому добывать икру можно в любое время года, вне привязки к сезону. Отмечается, что эта осетровая ферма – единственное в республике предприятие, которое выращивает мальков осетровых по программе экологических компенсационных мероприятий. Только в прошлом году Владимир Григорьев выпустил в Волгу около 65 тысяч мальков, а в этом году планирует запустить и вовсе около 300 тысяч мальков в Белую и Волгу. Также предприниматель собирается организовать садковое хозяйство на реке Ик и производить до тонн товарной рыбы осетровых пород и до 150 кг товарной черной икры в год. А в перспективе – начать и переработку.