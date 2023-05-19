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НовостиПроисшествия19 мая 2023 17:54

В Уфе врачи спасли 6-летнего мальчика с застрявшей в горле бараньей костью

Для помощи ребенку была задействована команда из 5 специалистов
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе врачи Клинической больницы скорой медицинской помощи спасли шестилетнего мальчика с застрявшей в горле бараньей костью. Об этом рассказала пресс-служба учреждения.

Ребенок подавился костью во время приема пищи. После трапезы он стал жаловаться на боль при глотании, слюнотечение и частую рвоту. Родители встревожились и вызвали скорую. Мальчика доставили в приемное отделение больницы. Во время ФГЭДС у мальчишки обнаружили двухсантиметровую баранью кость. В ее удалении была задействована команда из пяти специалистов.

– Проверяйте блюда перед подачей ребенку на наличие косточек животных, рыбьих костей, косточек от овощей и фруктов! Застрявшие косточки могут вызвать перфорацию пищевода, трахеи и даже легкого! – заявили врачи.