В Уфе 22 мая для строительства 2 новых улиц в Глумилино перекроют движение

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе на две недели перекроют движение в микрорайоне Глумилино. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

В микрорайоне к 450-летнему юбилею столицы Башкирии появятся улицы Архитектора Рехмукова и Мусы Гареева. В рамках реализации проекта в прошлом месяце были развернуты строительно-монтажные работы. На улице Архитектора Рехмукова рабочие проводят оборудование ливневой канализации.

Из-за проводимых работ с 22 мая по 5 июня в районе расположения домов №14а на улице Рудольфа Нуреева, №20 на бульваре Давлеткильдеева, №15 на Энтузиастов до перекрестка улиц Нуреева и Архитектора Рехмукова перекроют движение транспорта.

Городские службы движение организуют транспорта по временному проезду. Граждан, проживающих в близлежащих домах, власти Уфы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.