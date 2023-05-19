В Уфе в пожаре в частном доме погибла 76-летняя женщина

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня днем, 19 мая, в Советском районе Уфы в пожаре погибла пожилая женщина. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Происшествие случилось на улице Малая Обрывная. На место были н направлены силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона и представитель других чрезвычайных ведомств. Прибывшие специалисты обнаружили полыхающий бревенчатый дом. Пожар был ликвидирован.

К сожалению, в ходе тушения была обнаружена погибшая 76-летняя пенсионерка. Также в результате ЧП пострадала 45-летняя женщина, ее госпитализировали в ожоговое отделение городской клинической больницы №18.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего выясняют следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.