Появилось видео спасения пенсионеров из лифта в ходе пожара на улице Парковой в Уфе

Фото: МЧС Башкирии

Появилось видео спасения пенсионеров из лифта во время пожара в многоэтажке на улице Парковой в Уфе. Записью опубликовала пресс-служба республиканского МЧС.

Инцидент случился сегодня, 19 мая. На 12- 13 этажах высотки происходило горение электрощитовой. Из дома эвакуировались 50 граждан, семерых, включая двоих детей, спасли сотрудники МЧС. Также из зоны воздействия опасных факторов пожара был вызволен мужчина, его после эвакуации передали медикам.

Во время пожара в лифте застряла пожилая супружеская пара. Спасатели раскрыли створки с помощью гидравлического инструмента и помогли выбраться пенсионерам.

В ликвидации последствия происшествия было задействовано 28 специалистов и семь единиц техники. В причинах инцидента разбирается дознаватель МЧС.