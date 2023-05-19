В Башкирии 20 мая ожидаются грозы и порывистый ветер до 17 м/с

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Завтра, 20 мая, в Башкирии ожидаются осадки и силынй ветер. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

В эту субботу жителям республики стоит ожидать облачной погоды с прояснениями. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди и даже грозы. Ветер будет восточный, северо-восточный 5-10 метров в секунду, во время грозе будут порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха грядущей ночью +4, +9°, днем потеплеет до +19, +24°. На участках региональных автодорог ночью и утром образуется туман, из-за которого видимость составит 500-1000 метров.