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НовостиПроисшествия19 мая 2023 11:37

В Уфе скутерист устроил заезд в сквере Даяна Мурзина и врезался в опору освещения

Произошедшим займется полиция
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/snipl

Фото: vk.com/snipl

Сегодня ночью, 19 мая, в уфимском сквере имени Даяна Мурзина мужчина устроил заезд на скутере по пешеходным дорожками. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Октябрьского района столицы Башкирии Сергей Плотников.

Водитель двухколесного транспорта не справился с управлением и въехал в опору освещения. Из-за она была серьезно повреждена. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. Запись была направлена в правоохранительные органы.

– Друзья, мы создаем красоту для каждого уфимца и гостя нашей большой столицы. Соблюдайте правила и нормы нахождения в скверах и парках, – призвал Сергей Плотников.