Сегодня дорожная полиция проведет массовые проверки водителей на улице 50 лет Октября Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня и завтра, 19 и 20 мая, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей. Рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

– Особое внимание будет уделено на пресечение управления транспортным средством водителями, находящимися в состоянии опьянения и перевозящих детей-пассажиров с нарушением требований законодательства, – передали в ведомстве.

Как уточнил начальник башкирской ГИБДД Владимир Севастьянов, сегодня дорожная полиция проведет массовые проверки водителей на улице 50 лет Октября.

Госавтоинспекция Уфы призвала водителей использовать ремни безопасности, соблюдать боковой интервал и дистанцию, а также воздержаться от поездок в пьяном состоянии.