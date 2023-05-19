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НовостиОбщество19 мая 2023 10:00

19 и 20 мая ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей

Стало известно, где сотрудники дорожной полиции будут дежурить сегодня
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Сегодня дорожная полиция проведет массовые проверки водителей на улице 50 лет Октября

Сегодня дорожная полиция проведет массовые проверки водителей на улице 50 лет Октября

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня и завтра, 19 и 20 мая, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей. Рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

– Особое внимание будет уделено на пресечение управления транспортным средством водителями, находящимися в состоянии опьянения и перевозящих детей-пассажиров с нарушением требований законодательства, – передали в ведомстве.

Как уточнил начальник башкирской ГИБДД Владимир Севастьянов, сегодня дорожная полиция проведет массовые проверки водителей на улице 50 лет Октября.

Госавтоинспекция Уфы призвала водителей использовать ремни безопасности, соблюдать боковой интервал и дистанцию, а также воздержаться от поездок в пьяном состоянии.