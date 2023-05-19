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НовостиПроисшествия19 мая 2023 9:32

В Уфе два человека застряли в лифте при пожаре в доме, откуда эвакуировались 50 жильцов

В момент возгорания в лифте высотки застряли два человека, оттуда их вытащили спасатели
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Сегодня, 19 мая, при пожаре в 14-этажном жилом доме на улице Парковой в Уфе эвакуировались 50 человек. Семерых жильцов – включая двоих детей – спасли сотрудники МЧС. Об этом сообщила пресс-служба экстренного ведомства.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

На 12- 13 этажах происходило горение электрощитовой. Обесточено. Произведено тушение, – передали в МЧС. – Из зоны воздействия опасных факторов пожара звеном газодымозащитной службы эвакуирован мужчина, передан медикам.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Во время пожара в лифте высотки также застряли два человека. Спасатели раскрыли створки с помощью гидравлического инструмента и вывели оттуда людей.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В ликвидации последствия происшествия задействовано 28 человек и семь единиц техники. В причинах инцидента разбирается дознаватель МЧС.