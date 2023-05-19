В июне жителей Башкирии из-за праздников ожидают дополнительные выходные дни

12 июня жители Башкирии будут отдыхать из-за Дня России // фото: ufacity.info

В июне жителей Башкирии, работающих при пятидневной рабочей неделе, ожидают дополнительные выходные. Это связано с празднованием Дня России и Курбан-байрам, сообщило 18 мая региональное министерство труда.

В связи с Днем России нерабочим днем будет понедельник, 12 июня, а из-за Курбан-байрама жители отдохнут в среду, 28 июня. Продолжительность рабочего дня во вторник, 27-го числа, сократится на один час.

– Таким образом, выходными днями Башкирии в связи с праздничными днями являются: 10, 11, 12 и 28 июня, – резюмировало ведомство.

Минтруд добавил, что при предоставлении ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпусков нерабочие праздничные даты 12 и 28 июня в число календарных дней отпуска не включаются.