Парламент Башкирии предложит Госдуме освободить от налогов благотворительную помощь НКО

Парламент Башкирии намерен предложить Госдуме освободить от налогообложения благотворительную помощь от некоммерческих организаций Фото: Рустем АХУНОВ

Парламент Башкирии намерен предложить Госдуме освободить от налогообложения благотворительную помощь от некоммерческих организаций. Сейчас инициатива находится на рассмотрение правительства России. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, освободить от налогов предлагается получаемую помощь от социально ориентированных НКО, для которых благотворительность – это одна из видов деятельности, прописанная в учредительных документах. По словам председатель регионального парламента, новый закон будет способствовать развитию благотворительности.

Толкачев рассказал, что по нынешним законам благотворительная помощь НКО облагается налогом на доходы физических лиц: 13% от суммы помощи должен уплатить либо получатель, либо сама организация. Из-за этого размер поддержки уменьшается. На практике не все благотворители и получатели помощи осведомлены о таком порядке, что приводит к непреднамеренному нарушению закона.