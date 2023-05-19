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НовостиОбщество19 мая 2023 8:28

Парламент Башкирии предложит Госдуме освободить от налогов благотворительную помощь НКО

Инициатива находится на рассмотрение правительства России
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Парламент Башкирии намерен предложить Госдуме освободить от налогообложения благотворительную помощь от некоммерческих организаций

Парламент Башкирии намерен предложить Госдуме освободить от налогообложения благотворительную помощь от некоммерческих организаций

Фото: Рустем АХУНОВ

Парламент Башкирии намерен предложить Госдуме освободить от налогообложения благотворительную помощь от некоммерческих организаций. Сейчас инициатива находится на рассмотрение правительства России. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, освободить от налогов предлагается получаемую помощь от социально ориентированных НКО, для которых благотворительность – это одна из видов деятельности, прописанная в учредительных документах. По словам председатель регионального парламента, новый закон будет способствовать развитию благотворительности.

Толкачев рассказал, что по нынешним законам благотворительная помощь НКО облагается налогом на доходы физических лиц: 13% от суммы помощи должен уплатить либо получатель, либо сама организация. Из-за этого размер поддержки уменьшается. На практике не все благотворители и получатели помощи осведомлены о таком порядке, что приводит к непреднамеренному нарушению закона.