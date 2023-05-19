В Башкирии 69-летний пенсионер пришел на свидание к новой подруге и умер у нее на диване

Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи констатировали смерть пожилого мужчины Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе Салавате 69-летний пенсионер пришел на свидание к новой подруге и умер у нее на диване. Об этом 19 мая сообщил телеграм-канал Mash Batash.

Пожилой мужчина познакомился с 66-летней горожанкой на улице. У них завязалась беседа и после прогулки ухажер проводил свою новую знакомую до дома.

Через несколько дней состоялось второе свидание – уже в квартире женщина. Встреча закончилась трагически: дедушка сел на диван, почувствовал себя плохо, упал и умер. Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи констатировали его смерть, предварительной причиной которой назвали сердечную недостаточность.