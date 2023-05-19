Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 мая 2023 7:57

В Башкирии 69-летний пенсионер пришел на свидание к новой подруге и умер у нее на диване

Предварительной причиной смерти мужчины стала сердечная недостаточность
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи констатировали смерть пожилого мужчины

Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи констатировали смерть пожилого мужчины

Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе Салавате 69-летний пенсионер пришел на свидание к новой подруге и умер у нее на диване. Об этом 19 мая сообщил телеграм-канал Mash Batash.

Пожилой мужчина познакомился с 66-летней горожанкой на улице. У них завязалась беседа и после прогулки ухажер проводил свою новую знакомую до дома.

Через несколько дней состоялось второе свидание – уже в квартире женщина. Встреча закончилась трагически: дедушка сел на диван, почувствовал себя плохо, упал и умер. Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи констатировали его смерть, предварительной причиной которой назвали сердечную недостаточность.