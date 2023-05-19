Возле сада Аксакова в Уфе планируют построить жилые дома

фото: vk.com // Город Уфа

Возле сада имени Аксакова в Уфе планируют построить пять жилых домов. Застройщиком может выступить компания «Уфимкабель». Об этом со ссылкой на информированных источников сообщил «Ъ-Уфа».

Как рассказали «КП-Уфа» в мэрии, собственнику земельного участка, где появятся новые дома, рекомендовали доработать концепцию проекта с учетом соседства с объектами культурного наследия. Речь идет об отреставрированном «Здании Губернской земской управы» по улице Цюрупы, 12 и непосредственно самом саде Аксакова.

– По итогам корректировки концепции будет приниматься решение о разработке планировочной документации, – добавили в администрации.

Напомним, в начале апреля сад Аксакова в Уфе закрыли на реконструкцию. Работу по обновлению парка должны завершить уже к концу сентября.