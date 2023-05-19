Госдума одобрила законопроект Башкирии о повышении предельного возраста госслужащих

Госдума в первом чтении приняла законопроект Башкирии о повышении предельного возраста госслужащих-руководителей аппаратов региональных парламентов с 65 до 70 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госдума России 18 мая в первом чтении приняла законопроект Башкирии о повышении предельного возраста госслужащих-руководителей аппаратов региональных парламентов с 65 до 70 лет. За инициативу проголосовали 336 депутатов, 12 выступили против. Об этом сообщил РБК-Уфа.

Госсобрание-Курултай заявляло о намерении внести этот законопроект еще в начале текущего года. По словам спикера Константина Толкачева, ранее федеральный закон повысил предельный возраст для госслужащих аналогичный должностей в аппаратах Совета Федерации, Госдуме и исполнительных органах. Между тем, отмечал председатель республиканского парламента, «профессиональные компетенции опытных работников востребованы и в законодательных органах власти субъектов».

Толкачев отмечал, что законопроект направлен на сохранение «высококвалифицированных работников аппаратов региональных парламентов».