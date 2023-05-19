С марта 2023 года от укусов клещей в Башкирии пострадали более 3,6 тыс. человек

С марта текущего года в медицинские учреждения Башкирии с жалобами на укусы клещей обратились 3 622 человека, что выше средних многолетних показателей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С марта текущего года в медицинские учреждения Башкирии с жалобами на укусы клещей обратились 3 622 человека, что выше средних многолетних показателей. 35,5% пострадавших – дети. Об этом 18 мая сообщил региональный Роспоребнадзор.

Отметим, что за неделю число случаев присасывания клещей в республике увеличилось на 949 человек (по состоянию на 11 мая было зарегистрировано 2 673 случая).

В Роспотребе добавили, что сейчас в республике проводятся акарицидные обработки против клещей. К данному моменту дезинфекцию провели на территории в 2,6 тыс. гектаров (80% от запланированной площади).