В Уфе скончался доктор химических наук, профессор БашГУ Валерий Майстренко

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17 мая в Уфе ушел из жизни член-корреспондент Академии наук Башкирии, доктор химических наук, профессор Валерий Майстренко. Об этом рассказала пресс-служба Академии наук республики.

Валерий Николаевич родился 8 сентября 1947 года в деревне Новиковка Аургазинского района БАССР. Он окончил Башкирский государственный университет и там же проработал долгие годы на разных должностях: от ассистента до декана химического факультета. В период с 1996 по 2012 годы Мейстренко возглавлял Научно-исследовательский институт безопасности жизнедеятельности Башкирии.

Исследованию Валерия Николаевича в области аналитической химии и химической экологии получили большое признание. Профессор за свою жизнь написал более 200 научных работ, среди которых семь монографий, три учебника для вузов, 14 патентов и авторских свидетельств.

– Научная и вузовская общественность республики и РФ переживает в эти дни тяжелую утрату и скорбит в связи с безвременной кончиной Валерия Николаевича. Он был не только выдающимся ученым, но и соратником, советником и человеком, который нес тепло и свет, – вспоминают коллеги ученого.