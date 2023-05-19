Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии подорожали морковь, свекла и макароны. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно информации аналитиков, за пять дней цены на морковь выросли на 4,5%. Таким образом, средняя цена за килограмм составляет сейчас 43,09 рубля. Свекла теперь обходится жителям республики на 3,3% дороже, сейчас ее в среднем отдают по 36,79 рубля. Средняя цена макаронных изделий к началу этой недели составила 76,6 рубля, то есть, они подорожали на 1,7%.

Больше всего в период с 10 по 15 мая подешевели огурцы – на целых 11% (средняя цена за кило – 108,51 рубля). Также подешевели помидоры (8,7%, 162,64 рубля) и сосиски (5,8%, 396,05 рубля).