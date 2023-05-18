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Восточный выезд из Уфы завершат к концу 2023 года. Об этом рассказала пресс-служба главы Башкирии.

Проект, который начали реализовывать, еще в 1992 году, предполагает строительство тоннеля протяженностью 1 276 метров, моста через реку Уфу и автодороги до федеральной трассы М-5. Масштабные работы начались лишь в 2020 году. В марте 2021-го строителям удалось соединить западное и восточное направления тоннеля. В феврале прошлого года началась надвижка пролетного строения моста длиной 470 метров, которая завершилась на днях.

В течение ближайших месяцев мост установят на постоянные опоры. Его готовность на начало мая, по словам гендиректора «Башкирской концессионной компании» Асабали Закавов, летом строители приступят к устройству дорожного покрытия. Для этого уже завершается монтаж асфальтового завода.