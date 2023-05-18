В Башкирии простились с погибшим в СВО 28-летним отцом 2 дочерей Рамилем Ситдиковым

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На днях в селе Первомайский Благоварского района Башкирии прошла церемония прощания с погибшим во время специальной военной операции 28-летним Рамилем Ситдиковым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Марат Юсупов.

Рамиль учился в школе села Первомайский, он закончил салаватский профессиональный лицей № 20. Проходил службу в Вооруженных Силах России на посту старшего оператора электронных вычислительных машин. После армии работал разнорабочим в подрядной организации. В октябре прошлого года в рамках частичной мобилизации был вновь призван на службу.

Родные и близкие вспоминают молодого человека как жизнерадостного, отзывчивого, трудолюбивого и ответственного человека. Он был посмертно награжден Орденом Мужества. У него остались жена и две дочки.

– Вместе со всеми жителями района искренне соболезную семье погибшего воина. Мы не оставим семью героя, поддержим всем необходимым, – заверил глава администрации Благоварского района.