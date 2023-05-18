В Уфе водитель Toyota Land Cruiser 150 наехал на 16-летнего электросамокатчика

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера утром, 17 мая, в Уфе водитель иномарки наехал на подростка. О происшествии рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась напротив дома №30 по улице 50-летия Октября. 39-летний водитель за рулем Toyota Land Cruiser 150, поворачивая в двор, наехал 16-летнего юношу, который двигался по тротуару на электросамокате. Подросток получил ушибы, ему потребовалась медицинская помощь, после оказания которой был отпущен домой.

По факту случившегося происшествия ведется административное расследование.